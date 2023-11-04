الطاقة الأمريكية: ارتفاع الصادرات النفطية العراقية لبلادنا في الأسبوع الماضي

الطاقة الأمريكية: ارتفاع الصادرات النفطية العراقية لبلادنا في الأسبوع الماضي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.وأظهر أحدث جدول للإدارة، ، أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت  5.645 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 392 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.253 ملايين برميل يوميا.وأضاف أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 351 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 169 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 182 ألف برميل يوميا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *