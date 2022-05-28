الطاقة الدولية تؤكد على أن تعاملها سيكون مع الحكومة الاتحادية فقط في الملف النفطي

الطاقة الدولية تؤكد على أن تعاملها سيكون مع الحكومة الاتحادية فقط في الملف النفطي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الطاقة الدولية، السبت، على تعاملها مع بغداد حصراً.وقال إعلام وزارة النفط في بيان: إن “وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل التقى في العاصمة الفرنسية (باريس) رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، وتم خلال اللقاء التأكيد على اهمية الدور الذي يلعبه  العراق في ملف الطاقة العالمي ، وضرورة توحيد خطط الطاقة الوطنية”، مشددين على “تطوير وتاهيل الحقول النفطية والغازية من خلال المشاريع المتكاملة وبما يحقق الاستثمار الامثل للثروة الوطنية، لاسيما وان العراق يمتلك  القدرة على تعزيز موقعه في انتاج النفط الخام لضمان استقرارية  سوق الطاقة والنفط  العالمي”.من جانبه اكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة بحسب البيان  ان “الوكالة تتعامل مع بغداد حصراً بصفتها تمتلك السلطة والصلاحية والقدرة على اتخاذ القرارات القانونية لملف الطاقة على الصعيد الداخلي والخارجي”.

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