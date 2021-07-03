الطاقة النيابية:إيران والحشد الشعبي يمنعان شركة سيمنس بإكمال مشاريع الكهرباء في العراق

الطاقة النيابية:إيران والحشد الشعبي يمنعان شركة سيمنس بإكمال مشاريع الكهرباء في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-كشف عضو لجنة النفط والطاقة محمد ابو الهيل، اليوم السبت، عن الشخصية المرشحة لتسلم مهام وزارة الكهرباء بعد استقالة الوزير ماجد حنتوش.وقال ابو الهيل في تصريح صحفي، إن “المعلومات تشير إلى ترشيح شخصيتين لتولي منصب وزير الكهرباء، ولكن لايمكن تسلم  المنصب الا بعد موافقة الكتل السياسية لأن الأمر يخضع للمحاصصة”.وأضاف، أن “الأسماء المطروحة لغاية الآن لمنصب وزير الكهرباء، هما مدير إنتاج الطاقة في المنطقة الجنوبية زياد فاضل، ووكيل وزارة الصناعة”.وأشار ابو الهيل إلى أن “وزارة الكهرباء صعبة جداً وشابها الفساد منذ عام 2003 ولغاية الآن، كما تتدخل في عملها قوى اقليمية متمثلة بشكل رئيسي بالدور الأمريكي الذي يعمل على عدم اكتفاء العراق من الطاقة، بدليل عدم سماحهم لشركة سيمنس بإكمال المشاريع في العراق، لمعرفتهم ان شركة سيمنس ستنهي أزمة الكهرباء في حال حصلت على الفرصة المناسبة”.وأضاف، أن قرارات الحكومة الحالية متماهية مع الإرادة الأمريكية منذ تجميد العمل بالإتفاقية الصينية وإلى الآن”.

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