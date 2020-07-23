الطاقة النيابية:إيران وذيولها في العراق سبب تعطيل المنظومة الكهربائية

الطاقة النيابية:إيران وذيولها في العراق سبب تعطيل المنظومة الكهربائية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الطاقة النيابية، الخميس، ان الحكومة تتحرك بالاتجاه الصحيح في ملف الكهرباء، فيما اشارت إلى أن وزارة الكهرباء تسببت في هدر كبير للاموال ذهب معظمه إلى إيران.وقال عضو لجنة الطاقة علي العبودي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الحكومة تتحرك بالاتجاه الصحيح في ملف الطاقة لحل مشكلة الكهرباء”.وأضاف أن “المقارنة بين حجم الاموال الكبيرة التي خصصت لوزارة الكهرباء نحو 62 مليار دولار الذي ذهب معظمه الى ايران وذيولها في العراق يستوجب احالة رؤساء الحكومات ووزراء الكهرباء الى القضاء ،وعدم استثمار الموارد البشرية التي كانت تقاد بـ 32 الف واليوم الوزارة تقاد ب 220 الف رغم وجود العجز المالي”.وأوضح أن “الحكومة بإمكانها السير بخط متوازي لعملية الصيانة وتوفير الاحتياجات لبعض المحطات الكهربائية التي تحتاج لتخصيصات مالية، كمعالجة آنية للكهرباء”. واكد النائب،ان تعطيل المنظومة الكهربائية هو بامر ايراني لاستمرار توريد الكهرباء منها لابقاء العراق ضعيفا مشلولا كما هو الان.

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