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الرئيس العراقي يتحدث مع وزير خارجية فلندا عن “السيادة”!
النجيفي:إيران طلبت من الحكومة عدم استيراد البضائع من الأردن وتركيا
الطاقة النيابية:إيران وذيولها في العراق سبب تعطيل المنظومة الكهربائية
وزير الخارجية الفنلندي:نتطلع للتعاون الاقتصادي مع العراق
السفارة الأمريكية:قدمنا أكثر من 46 مليون دولار للعراق للدعم الصحي والإنساني
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بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
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مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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