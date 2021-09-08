الطاقة النيابية:الربط الكهربائي مع إيران ودول الخليج ليس حلا

الطاقة النيابية:الربط الكهربائي مع إيران ودول الخليج ليس حلا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدَّدت لجنة النفط والطاقة النيابيَّة، الأربعاء، حجم الطاقة الكهربائيَّة الناتجة من الربطين الخليجي والأردني، بينما أشارت إلى أن الربطين ليسا هما الحل الوافي لمشكلة الكهرباء.وقال عضو اللجنة صادق السليطي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “خطوات ربط منظومة الطاقة الكهربائية مع دول الجوار ايجابية”، مبيناً، أن “هناك ايجابيات فنية في الربط بوصف أن العراق لديه نقص وتذبذب في الطاقة الكهربائية”.وأضاف، أن “الربط مع الخليج أو مع الأردن ليس هو الحل الوافي ، على الرغم من احتياجنا، ولكن أرقام الربط خجولة”، موضحاً، أن “الربط مع الخليج سيكون في المرحلة الأولى 500 ميغاواط فقط وهذه لاتكفي لتشغيل محافظة واحدة، وكنا نأمل بأن يكون الربط مع الخليج من 3000 إلى 4000 ميغاواط ولكن لا نعتقد أن هذا سوف يحصل بالمنظور القريب”.وتابع، أن “الربط مع الأردن لا نعتقد أن يتجاوز 200 ميغاواط وهذه ارقام قليلة”، لافتاً، الى أن “اللجنة تشجِّع على الربط الخليجي رغم قلته لضمان الاستقرارية الفنية وسد النقص”.وذكر السليطي، أن “موضوع الربط تجاري، حيث إن هيئة الربط الخليجي هي هيئة مستقلة ولا تتبع أيَّ دولة خليجية”، لافتاً، الى أن “الهيئة تأسست عبر مجلس التعاون الخليجي ولديها ربط مع جميع دول الخليج وهناك طاقة فائضة في بعض دول الخليج بالامكان بيعها الى دول أخرى تعاني من نقص الطاقة”.انتهى29/أ43

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