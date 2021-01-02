الطاقة النيابية:العراق سينهار اقتصاديا إذا تراجعت أسعار النفط

الطاقة النيابية:العراق سينهار اقتصاديا إذا تراجعت أسعار النفط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أستبعد عضو لجنة الطاقة والنفط في البرلمان، غالب محمد، اليوم السبت، انتعاش أسواق النفط العالمية، فيما تحدث عن احتمالية تعرض الحكومة إلى حرج كبير نتيجة استمرار تراجع الطلب العالمي على النفط وانهيار العراق اقتصاديا.وقال غالب محمد، في حديث صحفي، إن “الحكومة حددت سعر برميل النفط في مشروع قانون موازنة 2021 بـ42 دولارا تحسبا لأي متغير”، مشيرا إلى أن “احتمالية هبوط برميل النفط دون الـ40 دولار، ستضع الحكومة أمام حرج كبير”.وأضاف محمد، أن “المتوقع انخفاض أسعار النفط دون الـ40 دولارا لسببين هما تشديد القيود على التنقل وتراجع أنشطة الشركات التجارية جراء تفشي سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا ودول عالمية وعربية أخرى”.وأوضح، أن “تشديد القيود سيؤدي إلى انخفاض نسبة الطلب على النفط ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب احتياطي النفط في العالم، وستهوي أسعار النفط من جديد وربما تصل إلى الـ30 دولاراً”.وأشار عضو لجنة الطاقة والنفط مجلس النواب، إلى أن “الأسعار يمكن أن تتعافى في النصف الأولى من عام 2021 في حال أثبتت تحصينات ولقاحات فيروس كورونا فعاليتها، الأمر الذي سينعكس على الحركة التجارية والاقتصادية في العالم”.ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام وراتب التقاعد، فضلا عن حزمة قرارات في مشروع موازنة 2021 لتدعيم الموازنة بالأموال الكافية.

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