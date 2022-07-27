الطاقة النيابية:الكاظمي وافق على تصدير النفط والغاز من قبل الاقليم

الطاقة النيابية:الكاظمي وافق على تصدير النفط والغاز من قبل الاقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط و الغاز النيابية عن كتلة الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي، الاربعاء، عن اتفاق أولي بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط.وقال صبحي في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني ،  إن “مسرور بارزاني اتفق مبدائيا مع الكاظمي  بخصوص ملف النفط”.وأضاف، أن “بارزاني طلب من رئيس مجلس القضاء الاعلی على أن يكون تعاملهم مع الإقليم وفق الدستور”، مبينا أن الطرفين اتفقا على أن “توقف بغداد من حدة ضغوطاتها على الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، وأن العملية النفطية في الإقليم عملية قانونية”.وأشار الى أن “زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان لبغداد، كانت ايجابية جدا و نتائج هذه الزيارة ستظهر قریب”. 

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