الطاقة النيابية:المفاوض العراقي في منظمة أوبك “ضعيف”

الطاقة النيابية:المفاوض العراقي في منظمة أوبك “ضعيف”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضحت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، سبب قلة التصدير النفطي العراقي، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يصدر العراق بين الأربعة إلى خمسة ملايين برميل يومياً.وقال عضو اللجنة النائب محمد ابو الهيل، بحسب الوكالة الرسمية، إن “العراق هو واحد من الدول الرئيسة في منظمة اوبك لما يملكه من مخزون نفطي وطاقات هائلة”، مبيناً أن “العراق مؤثر في اوبك ولكن المفاوض العراقي ضعيف”.وأضاف أن “العراق لم تنقصه الخبرات ولا الامكانيات سوى الضعف في المفاوضين، مما أدى الى القلة في التصدير النفطي”، مشيراً إلى أن “العراق من المفترض له أن يصدِّر ما بين الأربعة الى خمسة ملايين برميل يومياً، أما التصدير الحالي فهو قليل ولا يغطي حاجات البلد اقتصادياً”.وتابع أن “الموازنات دائماً تواجه العجز والخلل في دعم القطاعات الاقتصادية”، موضحاً أن “لجنة النفط والطاقة توصي وزارة النفط بضرورة تطوير الانتاج النفطي والغاز وتوفير حاجة المحطات من الغاز والابتعاد عن الاستيراد من الخارج”.

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