الطاقة النيابية:ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة المقبلة

الطاقة النيابية:ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة المقبلة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، عن مدى إمكانية تشريع قانون النفط والغاز في الدورة النيابية الحالية.وقال عضو اللجنة ستار الجابري، في حديث للوكالة الرسمية، إن “قانون النفط والغاز، يعد من القوانين الاستراتيجية ومن الصعب حسمه بالدورة الحالية”، مؤكدا “ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة”.ودعا الجابري إلى “جعل القانون ضمن اولويات المجلس المقبل، كونه يحقق العدالة الاجتماعية بتوزيع الثروات على ابناء الوطن دون تمييز مكوناتي أو مناطقي”.هذا ويؤسس قانون النفط والغاز نظام إدارة العمليات النفطية في العراق، مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.كما يهدف إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية، فضلا عن إنشاء قاعدة للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط. 

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