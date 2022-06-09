الطاقة النيابية:حل الأزمة مع الإقليم بتشريع قانون النفط والغاز

الطاقة النيابية:حل الأزمة مع الإقليم بتشريع قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، ان هناك قوانين ستشرع تلزم الإقليم بدفع مستحقات عائدات النفط او يحرمون من مخصصات الموازنة الاتحادية. وقالت عضوة اللجنة سهيلة السلطاني في حديث صحفي، إن “اذا ما شرع قانون النفط والغاز ستحل الازمة مع الاقليم، الا ان استهتار البعض وذهابهم نحو فرض الارادات يضر كثيرا بمصلحة الدولة والشعب”.واضافت أن “التصرفات التي تبدر من اقليم كردستان في عدم تطبيق القوانين تحسب عليهم، ويمكن ان تتخذ الكثير من الاجراءات من الحكومة والبرلمان والطاقة النيابية تجاههم”.واوضحت انه “هناك العديد من القوانين من المفترض ان تشرع تلزم الجميع على احترامها”. 

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