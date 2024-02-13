الطاقة النيابية:خونة العراق وراء انعدام الكهرباء رغم صرف(100) مليار دولار عليها خلال السنوات الماضية

الطاقة النيابية:خونة العراق وراء انعدام الكهرباء رغم صرف(100) مليار دولار عليها خلال السنوات الماضية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر نائب رئيس لجنة الطاقة النيابية، حسن الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع في العراق، يحتاج الى معدل انتاج يصل إلى 35- 40 ألف ميغاواط بشكل مستمر.وأوضح الأسدي في تصريح صحفي: ان خونة العراق وراء انعدام الخدمة الكهربائية رغم ما صرف عليها نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية جراء فعل الخونة وحيتان الفساد خصوصا من الإطاريين وغيرهم من أجل خدمة المصالح الإيرانية ،واضاف ، أن قدرة وزارة الكهرباء على إنتاج الطاقة، وصل في الصيف الماضي إلى 26 ألف ميغاواط ، ومن المتوقع أن يصل هذا الصيف إلى 28 – 30 ألف ميغاواط.وتواجه محطات الإنتاج في العراق عائق الوقود جراء عدم التزام إيران بالعقود المبرمة مع العراق بتزويد المحطات الكهربائية 50 مليون متر مكعب يوميا لكن ما يصل هو 10 ملايين م3 يوميا وحكومة السوداني تمنح إيران المبلغ كاملا دون استقطاع الكميات غير المرسلة . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *