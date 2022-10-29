الطاقة النيابية:سنعمل على تشريع قانون النفط والغاز بحيث “يرضي الأحزاب”!!

الطاقة النيابية:سنعمل على تشريع قانون النفط والغاز بحيث “يرضي الأحزاب”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة النفط النيابية، اليوم السبت، على المدة الزمنية التي خصصها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإقرار قانون النفط والغاز.وقال عضو اللجنة علي المشكور في حديث صحفي، إن “السوداني لم يكن ملما كثيرا بالأمر حيث أن اللجنة عطلت عن العمل وجردت من مهامها خلال فترة كبيرة هذه السنة بسبب عدم وجود الجلسات وتعطيل عمل مجلس النواب”.واضاف ان “هناك ضرورة في تكثيف الجهود لإقرار القوانين التي تخدم مصالح الشعب وكل محافظة حسب عطائها وسنسعى جاهدين لإقرار لقانون يرضي جميع الاحزاب”.

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