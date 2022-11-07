الطاقة النيابية:س” نطهر” وزارة الكهرباء من المدراء الفاسدين

الطاقة النيابية:س” نطهر” وزارة الكهرباء من المدراء الفاسدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الاثنين، عن عزمها تحقيق الإصلاح الاداري وتطهير وزارة الكهرباء من المدراء الفاشلين والفاسدين. وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني في تصريح  صحفي، إن “هناك توجه حقيقي لإجراء تغييرات إدارية واسعة في وزارة الكهرباء وخلال وقت وجيز وهي لاتتمسك باي رئيس دائرة فاشل”. وأضافت أن “التغييرات القادمة ستكون منسجمة مع الاصلاح الخدمي”، مشيرة الى ان “هناك خطوات جدية في تغيير مدراء الدوائر في وزارة الكهرباء ممن اثبتوا فشلهم وتقصيرهم وقد مضى على خدمتهم اكثر من أربعة سنوات”. وكانت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية زينب الموسوي في حديث سابق لوكالة/ المعلومة/ ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فتح ملف التعيينات في السفارات العراقية بالخارج،  معتبرة اياه أنه أحد ملفات الفساد “،

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