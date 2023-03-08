الطاقة النيابية:عام 2023 سيكون استثمار الثروة الغازية

الطاقة النيابية:عام 2023 سيكون استثمار الثروة الغازية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الأربعاء، أن موازنة 2023 ستشهد إبرام عقود مع كبريات الشركات العالمية للعمل على إنتاج الغاز.وقال عضو اللجنة علاء الحيدري في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “توجه وزارة النفط للمرحلة المقبلة يتمثل باستثمار الثروة الغازية في مجال إنتاج الطاقة وخاصة الكهربائية”.وأوضح، أن “عمليات حرق الغاز المصاحب يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، لا سيما أن أغلب الشركات العالمية مستعدة لدخول العراق واستثمار الحقول الغازية، فضلا عن توجه وزارة الكهرباء بالإفادة من الغاز المنتج لتشغيل المحطات التي تم التعاقد عليها مع شركة سيمنز وبقية الشركات الأخرى”.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن “جولة التراخيص السادسة ستشمل عدداً من المواقع والرقع الاستكشافية التي تحوي تراكيب هيدروكاربونية إما غازية أو نفطية”.ولفت جهاد، إلى “التركيز على الحقول الغازية التي تمتد إلى مناطق عديدة من ضمنها الغربية، ومواقع ورقع أخرى”، بحسب الصحيفة الرسمية.

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