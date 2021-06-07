الطاقة النيابية:لإرضاء إيران العراق يحرق 18 مليار متر مكعب سنوياً من غازه الوطني

الطاقة النيابية:لإرضاء إيران العراق يحرق 18 مليار متر مكعب سنوياً من غازه الوطني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب غالب محمد علي، اليوم الاثنين، ان العراق يحرق سنويا اكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز دون الاستفادة منها ارضاءا لإيران ، مؤكداً ان السياسات الموجودة في البلد منعت التعاقد مع الشركات العملاقة لاستثمار الغاز في انتاج الطاقة الكهربائية.وقال محمد علي في بيان، ان “حرق الغاز المصاحب، اثر سلبياً على بيئة العراق حيث ازدادت حالات الاصابة بمرض السرطان في المناطق الموجود فيها اضافة الى الهدر الكبير في الاموال الناتج عنها”.وأضاف، ان “الغاز المصاحب طاقة انتاجية واستراتيجية هائلة، يمكن من خلالها توليد الطاقة الكهربائية لتسد نصف احتياجات العراق، الا ان الحكومة والوزراء السابقين لوزارتي النفط والكهرباء استبعدوا التفكير في استثمار هذا النوع من الغاز لاعادة الحياة الى الطاقة الكهربائية تنفيذا لاوامر إيران “.وضرب مثلا باحد الحقول في محافظة السليمانية ، وقال “تعاقدت الحكومة المحلية هناك مع احدى الشركات الاستثمارية لتوليد 160 ميكا واط من الطاقة الكهربائية من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام من هذا الحقل”.واكد انه “كان باستطاعة الوزراء السابقين التعاقد مع شركة جنرال الكتريك للاستفادة من حرق الغاز المصاحب لإنتاج الطاقة كما اعلنت الاسبوع الماضي عن مشروعها المقبل، الا ان هنالك ارادات في العراق تتحكم في الوزارات وتجعلها سياسية اكثر مما هي خدمية تمنع ذلك وترغب بان يستورد العراق الغاز والكهرباء من إيران بمبالغ طائلة دون وجود اي حلول لهذه المشاكل”.

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