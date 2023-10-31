الطاقة النيابية:مصادر جديدة للطاقة ستدخل إلى الخدمة

الطاقة النيابية:مصادر جديدة للطاقة ستدخل إلى الخدمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسعى لجنة الطاقة النيابية إلى إقرار قانون الكهرباء والطاقة المتجددة في المرحلة المقبلة، فيما بينت أن تحسن الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة يعود إلى صيانة المحطات من قبل وزارة الكهرباء فضلا عن تحسن الظروف الجوية في هذه الفترة.وأضاف عضو لجنة الطاقة النيابية، داخل راضي علي، في حديث صحفي ، إن “تحسن الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة يعود إلى صيانة بعض المحطات، إلى جانب إدخال الخطوط الناقلة للطاقة الجديدة، فضلا عن تحسن الظروف الجوية الحالية التي جعلت استهلاك الطاقة يقل”.وأوضح علي أن “وزارة الكهرباء أخذت على عاتقها أن يكون الصيف المقبل صيفا بدون انقطاع من أجل أن ينعم العراقيون بالطاقة المستمرة”، مشيرا إلى أن “هناك عدة خطوات جديدة تسهم في الحفاظ على منظومة الطاقة وسوف تتخذ مستقبلا، منها نصب العدادات الذكية، وإدخال محطات جديدة إلى الخدمة”.كما أوضح عضو اللجنة أنه “بعد إقرار قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، ستكون هناك مصادر جديدة للطاقة تدخل إلى الخدمة منها الطاقة الشمسية”، مبينا أن “الحكومة أعطت اهتماما وتخصيصات لوزارة الكهرباء ستكون ذات أهمية وتساعد في إيصال الطاقة واستمرارها في المرحلة المقبلة”.ولفت إلى أن “هذا القانون لا يزال داخل اللجنة التي تعكف على إنضاجه من خلال الاستماع إلى آراء القانونيين والجهات الساندة الأخرى ومقترحات الوزارات، وسينضج ويعرض للقراءة الثانية ومن ثم يتم التصويت عليه”.وبشأن قانون الطاقة البديلة، كشف علي عن أن “اللجنة مستمرة في اجتماعاتها من أجل إنضاج هذا القانون، وأن هناك عقودا أبرمت مع العديد من الشركات في الوسط والجنوب والمنطقة الغربية، وسترى هذه المشاريع النور في السنوات المقبلة”.

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