الطاقة النيابية:معبر سيميلكا الحدودي مع سوريا تحت إدارة العائلة البارزانية

الطاقة النيابية:معبر سيميلكا الحدودي مع سوريا تحت إدارة العائلة البارزانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، إن معبر سيميلكا الحدودي الواقع بين اقليم كردستان والجمهورية العربية السورية، يدار من قبل جهة حزبية متنفذة.وحصلت (شبكة أخبار العراق)، على وثائق صادرة عن عضو لجنة النفط والطاقة تتضمن:”إشارة الى كتابنا المرقم ( 36 ) في 11/3/2019 ( المرفق طياً ) والمتضمن معلومات هامة حول معبر سيميلكا الحدودي الواقع بين اقليم كردستان والجمهورية العربية السورية، والذي وارداته غير معروفة، ويدار من قبل ( جهات حزبية متنفذة ) في اشارة ضمنية لحزب بارزاني وعن طريق شركتين هما شركة ( ستير ) وشركة ( صلاح الدين )”.واضافت الوثائق :”بعد ان مضى حوالي السنة على تجاهلكم غير المقبول لكتابنا اعلاه وعدم اجابتكم عليه لأنكم وبكل وضوح تتحرجون من الجواب وقد لا تملكون القدرة او الارادة او الجرأة على الجواب في الوقت الذي تعلمون فيه جيداً لمن تلك الشركتين ومن هما الحزبان اللذان يتقاسمان واردات هذا المنفذ”.وتابعت :”لذا نؤكد مضمون كتابنا اعلاه ونطلب بيان موقف المعبر المذكور والمعلومات التفصيلية التي طلبناها فيه ، وكذلك بيان موقفكم الشخصي هل انت (وزير حزب ) يقوم بالتغطية على شركات الاحزاب أم ( وزير مالية اتحادي )”.

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