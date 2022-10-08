الطاقة النيابية:نعمل على تخفيض أجور جباية الكهرباء

الطاقة النيابية:نعمل على تخفيض أجور جباية الكهرباء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي، اليوم السبت، عن توجه لخفض أجور جباية الكهرباء والسيطرة على الضائعات.وقال راضي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إن “هناك توجهاً لدى لجنة الطاقة النيابية بخفض أجور جباية الكهرباء والالتزام بالدفع والاستهلاك المقنن بالعدادات الذكية للسيطرة على الضائعات”، لافتاً إلى أن “اللجنة ستخرج كذلك برأي رسمي عن الربط مع الأردن والخليج بعد اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الأحد واستشارة المختصين بالنقل والتوزيع”.وأضاف، أن “الاجتماع سيناقش أيضاً فقرات قانون الكهرباء وإمكانية إجراء التعديلات عليه بالتعاون مع وزارة الكهرباء واللجنة القانونية النيابية”، مشيراً الى أن “الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء التعديلات على بعض فقرات لخلق إيجابيات تمنح الوزارة صلاحيات ودعماً يمكنها من العمل بمهنية وحرية أكبر”.

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