الطاقة النيابية:وزارة الكهرباء مازالت تتعاقد مع شركات غير رصينة

الطاقة النيابية:وزارة الكهرباء مازالت تتعاقد مع شركات غير رصينة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الأربعاء، عن نيتها بناء محطات كهربائية جديدة بعد دراسة واقع الكهرباء في البلاد، مؤكدة أن وزارة الكهرباء تعمل وفق سياسية خاطئة منذ عقود.وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني في تصريح  صحفي، إن “وزارة الكهرباء تعمل بسياسة خاطئة منذ عام 2003 إلى الان، حيث تتغاضى عن مواردها المحلية وتذهب باتجاه الاستيراد “،مبينة أنها “تجاهلت جميع عوامل انتاج الطاقة المحلية منذ سنوات كثيرة”.وأضافت أن “لجنة الطاقة النيابية ستعمل بالدرجة الأولى على تشريع قوانين ووضع آليات جديدة لمعالجة الكهرباء بدءً من بناء محطات جديدة في المحافظات “،مشيرة إلى أنها “ستدرس بناء محطات كهربائية بشكل كامل وتحديد اعدادها بالمستقبل القريب”.وبينت أن “وزارة الكهرباء لم تتعاقد مع شركات رصينة لاستثمار الموارد الموجودة، الأمر الذي يدعونا إلى تشريع قوانين سريعة لمواجهة هذه السياسية”.وفي ظل تردي واقع الكهرباء، يطرح مواطنون تساؤلات حيال مغزى دفع أموال مقابل خدمات سيئة إذ يفضلون دفع أموال لمشغلي مولدات الطاقة في أحيائهم ومناطقهم السكنية عوضا عن تسديد فواتير الكهرباء للحكومة.

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