الطاقة النيابية تبحث إمكانية إطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة على المواطنين

الطاقة النيابية تبحث إمكانية إطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة على المواطنين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، إمكانية إطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة على المواطنين.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، ان “لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب خالد حسن السامرائي وحضور عدد من اعضائها يوم الاربعاء، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها”.وبحثت اللجنة وفقاً للبيان، “كتاب وزارة الكهرباء حول تعديل قانون الوزارة قبل قراءته القراءة الثانية في مجلس النواب للوصول الى الصيغة المناسبة ودراسته في مجلس الدولة، فضلا عن امكانية اطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة المترتبة على المواطنين”.وناقشت اللجنة “عددا من المقترحات لاستضافة وزير الكهرباء اهمها تقديم وزارة الكهرباء تقريرا نصف شهري عن برنامج الوزارة وتطبيق خطتها للنهوض بقطاع الكهرباء وسد النقص الحاصل في الطاقة، اضافة الى كيفية تطبيق خطة الوزارة المقدمة لصيف 2023 ومراحل تنفيذها، فضلا عن وضع الة تقسيم الطاقة على المحافظات في مراكز القطع والمعايير في تقسيم الحصص في المحافظة الواحدة وتجهيز المحولات الكهربائية، ومكانية استغلال الكوادر الوظيفية في الوزارة لانشاء واصلاح ابراج الخطوط الكهربائية”.واشار البيان الى ان “اللجنة تابعت من جهة اخرى ملف الطاقة المتجددة والالية التي تتبعها الوزارة حول الطاقة الشمسية وما هي المعوقات التي تحول دون انجاز الملف، فضلا عن اجراءات الوزارة للبديل عن الغاز الايراني المسال والحلول بشأنها”.

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