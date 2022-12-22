الطاقة النيابية تشكل لجنة فرعية لمتابعة ملف سرقة النفط في البصرة

الطاقة النيابية تشكل لجنة فرعية لمتابعة ملف سرقة النفط في البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية باسم الغريباوي، الخميس، عن تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ملف سرقة النفط في البصرة . وقال الغريباوي في حديث صحفي،  إن “اللجنة شكلت ثلاث لجان فرعية لمتابعة عمل شركات النفط والتحقيق بعمليات سرقة النفط التي حصلت في محافظة البصرة “.وأضاف أن “عملية الحفاظ على الثروات النفطية تحتاج إلى تنسيق برلماني حكومي للسيطرة على ملفات التهريب “.وأشار إلى أنه “بسبب ضعف الرقابة الحكومية تجري عمليات سرقة وتهريب النفط وبيعه إلى دول الجوار بطرق غير شرعية”، لافتا إلى أن “لجنة النفط والطاقة النيابية ستتابع عن كثب عمل الشركات النفطية والحد من عمليات السرقة التي حدثت في الآونة الاخيرة”. وكشفت الحكومة في وقت سابق، عن عمليات تهريب كبيرة للنفط في البصرة، مشيرة الى تورط ضباط وسيطرات أمنية. 

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