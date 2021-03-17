الطاقة النيابية تطالب بإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية

الطاقة النيابية تطالب بإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة الطاقة، في مجلس النواب، جمال المحمداوي، الاربعاء، بإلغاء عقود جولات التراخيص، وإيجاد آلية أخرى بدلا عنها.وقال المحمداوي في حديث صحفي، طالبنا بإلغاء جولات عقود التراخيص، وإيجاد آلية أخرى لإدارة الحقول النفطية تحقق المصلة العراقية“.وأوضح، “خاصة وأنه بعد انخفاض أسعار النقط إثر جائحة كورونا، تعالت الصيحات بخصوص الجدوى الاقتصادية لهذه العقود التي تكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة، مقارنة بالانتاج“.ولفت إلى أن “كلفة انتاج النفط في بعض الحقول قد يصل في بعض الأحيان من 16 الى 17 دولاراًَ، وهذا مبلغ كبير مقارنة بمبالغ البيع منذ تفشي الجائحة ولغاية الآن“.

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