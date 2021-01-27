الطاقة النيابية تطالب بدمج وزارتي النفط والكهرباء

الطاقة النيابية تطالب بدمج وزارتي النفط والكهرباء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، زهرة البجاري، الاربعاء، دعمها دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة، فيما اقترحت تسميتهما بـ”وزارة الطاقة”.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “تراجع ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين تتحمل مسؤوليته وزارة النفط، بسبب قلة تجهيزهامحطات التوليد بالوقود وهذه مشكلة أساس”، مبينة أن “مقترح دمج الوزارتين بوزاة واحدة قديم وليس وليد اللحظة، لأنهما تشتركان بذات المهام”.واضافت أن “الوزارتين يمكن أن يتم دمجهما بوزارة واحد يطلق عليها وزارة الطاقة”.وطالبت البجاري بـ”ضرورة الاسراع بتجهيز وزارة الكهرباء بالوقود من أجل حل مشكلة الكهرباء لحين الانتهاء من اليات الدمج”.وعن خيار إقالة وزير الكهرباء قالت عضو الطاقة النيابية، إن “هذا الأمر يعتمد على أجوبته التي سيقدمها خلال عملية الاستجواب المرتقبة في مجلس النواب”.وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، أحمد العبادي، قال مساء الأحد الماضي ، إن الحل الأمثل لمشكلة الكهرباؤء في البلاد هو دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة.

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