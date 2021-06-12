الطاقة النيابية تطالب وزير النفط بالكشف عن أسماء الأحزاب التي تطالبه لأغراض نفعية

الطاقة النيابية تطالب وزير النفط بالكشف عن أسماء الأحزاب التي تطالبه لأغراض نفعية
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم السبت، على تصريحات وزير النفط، التي قال فيها إن 80٪ من وقته يقضيه في تلقي طلبات من الأحزاب السياسية والأفراد يطلبون التوظيف أو العقود أو نقل الوظائف.وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي، في حديث صحفي، ان “وزير النفط مطالب بكشف من هي تلك الأحزاب السياسية، التي تأخذ من وقته لأغراض سياسية وشخصية، فلا يمكن القاء التهم على كافة الأحزاب، خصوصاً ان هناك فعلاً احزابا وشخصيات تسعى الى الحصول على المكاسب السياسية والشخصية من بعض الوزراء”.وبين الزجراوي انه “مع قرب الانتخابات البرلمانية المبكرة، سوف تزداد طلبات بعض الأحزاب السياسية لبعض الوزراء، لاغراض انتخابية وسياسية، ولهذا على الوزراء رفض اي طلب مخالف للقوانين وفيه جنبة سياسية”.ودعا  “الوزراء الى كشف هذه الجهات التي تحاول استغلال النفوذ لاغراض شخصية وسياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *