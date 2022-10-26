الطاقة النيابية تقترح تجزئة قانون النفط والغاز إلى قانونين!

الطاقة النيابية تقترح تجزئة قانون النفط والغاز إلى قانونين!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية باسم الغريباوي، الأربعاء، إن  قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والضرورية التي يجب أن تقر كون الثروة النفطية هي الأساس في موازنة الدولة.ولفت الغريباوي، إلى “ضرورة وجود توافق سياسي لإمرار القانون حيث بدون التوافق من الصعب أن يمضي هذا القانون”، موضحاً أن “هناك مقترحات من أجل تجزئة هذا القانون إلى أبواب كل باب يكون بشكل مقترح قانون مستقل يتم تمريره والأبواب التي عليها خلاف سياسي حاد تؤجل”.وأضاف الغريباوي، أن “الموضوع لا يزال مجرد رأي لم يتم إنضاجه داخل اللجنة”، معبراً عن أمله بأن “تعي الكتل السياسية والأحزاب والجهات السياسية ما حصل في المرحلة السابقة وأن تفكر بجدية بشأن تجاوز المشكلات والمعرقلات التي حالت دون تمريره”، بحسب الصحيفة الرسمية. 

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