الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة

الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية حميد كسار الزوبعي ، الاحد ، انه لا توجد سياسة حقيقية لدى الوزارة لمعالجة أزمة الكهرباء. وقال الزوبعي في تصريح  صحفي، ان “وزارة الكهرباء مقصرة وفاسدة في التعامل مع أزمة الكهرباء ونحن مقبلون على صيف حار”.وأضاف ان “الحديث عن انتاج الكهرباء من الطاقة البديلة يحتاج إلى سنوات طويلة لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة”، مشيرا إلى أن “العراق صرف مليارات الدولارات وما زال بلا كهرباء”.واكد ان “أزمة الكهرباء ليست وليدة الصيف الجاري بل هي ممتدة منذ عام 2005 حيث لم يتم حل المشكلة بسبب سوء إدارة الملف وعدم وجود سياسية حقيقية لدى وزارة الكهرباء “.

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