الطالباني:الحوار والتفاهم من يحسم تشكيل الحكومة المقبلة

الطالباني:الحوار والتفاهم من يحسم تشكيل الحكومة المقبلة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- عدّ نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الأربعاء، ان الحوار والمباحثات، اساسا لتجاوز ازمة جمود تشكيل الحكومة وحسم المناصب الرفيعة في العراق.وقال طالباني حسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن “طالباني إستقبل السفير الفرنسي لدي بغداد، ايريك شوفالي، وبحث معه اخر المستجدات السياسية في اقليم كردستان والعراق، وكذلك الاوضاع الإقليمية”.وأضاف، ان “طالباني اكد الحوار والتفاهم اساسا لحسم المشاكل ومن اجل تسريع خطوات تشكيل حكومة تلبي مطالب الشارع العراقي وتخدم المواطنين”.وأشار البيان الى أن “بحث تمتين العلاقات بين فرنسا  واقليم كردستان، فيما اشاد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان بجميع الجهود والتنسيق من قبل فرنسا من اجل المصالح العليا لشعب كردستان”.

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