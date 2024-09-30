الطالباني:سنغير السلطة الحاكمة ونصحح مسار الحكم في الإقليم

الطالباني:سنغير السلطة الحاكمة ونصحح مسار الحكم في الإقليم
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أمس الاحد (29 أيلول 2024)، إن حزبه هو الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في كردستان، فيما شدد على ضرورة تغيير السلطة الحاكمة في الاقليم.وأكد طالباني خلال كلمة في كرنفال التعريف بمرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني ، أن “الاتحاد الوطني هو الحزب الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في اقليم كردستان، مضيفا: “نحن هنا اليوم لدعم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم 129 وبالاعتماد على جماهير شعب كردستان سنغير السلطة الحاكمة ونصحح مسار الحكم في اقليم كردستان”.

بافل طالباني قال أيضا: “اشكر حضوركم اليوم الى هذا المهرجان لدعم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم 129″، مردفا أن “الاتحاد الوطني الكردستاني هو ملك لكل كوردي مخلص لارض وشعب كردستان”، مشيرا إلى “إننا منذ العديد من السنوات نعاني من مشاكل كثيرة، لكن باعتماد عليكم انتم اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني صوت واحد وقوة واحدة وتخلص من جميع المشاكل واليوم نحن اقوياء بعون الله وبالاعتماد على همتكم انتم، قمنا بتعديل قانون الانتخابات الذي كان يخدم حزباً واحداً وعائلة واحدة، قمنا بتعديل ذلك القانون الذي لم يكن في مصلحة شعب كردستان.

وأوضح طالباني، أنه “حاولنا مع جميع الاطراف السياسية التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات لكنهم رفضوا ذلك وذهبنا الى الاجتماعات كثيرة معهم لكنهم لم يوافقوا على ذلك فذهبنا الى المحكمة الاتحادية وعدلنا القانون بشكل يصب في مصلحة شعب كردستان.وتابع، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم اقوى كثيرا من اعدائه اقوى كثيرا من باقي الاطراف واكثر اخلاصا منهم، وعدلنا قانون الانتخابات بشكل يحفظ حقوق الجميع، والاتحاد الوطني الكردستاني يسير على نهج الرئيس مام جلال ولا يسير خلف اي طرف سياسي آخر وليس تابعا لاي جهة.

ودعا رئيس الاتحاد الوطني “الى الذهاب لصناديق الاقتراع بشكل فاعل والتصويت لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم ١٢٩. ولدي رسالة واضحة وصريحة الى شباب ونساء وابناء شعب كردستان، رئيس الوزراء والوزارات الاساسية بيد حزب معين منذ سنوات طويلة، اسألوا انفسكم، هل انتم راضون عن هذه الاوضاع؟. المئات من شبابنا تركوا البلاد ونزحوا الى الخارج، هذه البلاد جنة ولدينا النفط والغاز وكل شيء، لنخدم بلدنا ونعمل على تطويره، صوتوا للحزب الذي ينفذ كلما يقوله، الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي يستطيع تغيير مسار الحكم وتنفيذ تطلعاتكم”.

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