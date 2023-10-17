الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها

الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مستشارة السوداني الاء طالباني، الثلاثاء، عن طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بالتصدي للجيش العراقي من اجل تخريبها خلال ازمة اجراء الاستفتاء. وقالت طالباني في حوار متلفز ، ان “قادة الحزب الديمقراطي أرادوا منا مواجهة الجيش العراقي كونهم أرادوا القتال والخراب في كركوك ليبقوا على أطلالها”.وأضافت، ان “دخول الجيش إلى كركوك كان قرارا حتميا ويحظى بدعم دولي”، مبينة ان “الخلاف السياسي في كركوك هدفه الحصول على منصب المحافظ”.وأوضحت ان “الكرد محبطون من سياسة الحزبين الحاكمين في الإقليم”، مشيرة الى ان “ملف كركوك كانت له أبعاد تفوق قضية تسليم المقر للديمقراطي”. وفي مثل عام 2017 أصر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحالي  مسعود على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق رغم المعارضة المحلية والدولية الواسعة لينتهي الاستفتاء بعملية فرض القانون واستعادة كركوك.

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