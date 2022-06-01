الطالباني:منصبي رئاسة الإقليم والحكومة ليس حكراً على حزب بارزاني

الطالباني:منصبي رئاسة الإقليم والحكومة ليس حكراً على حزب بارزاني
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد  نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الأربعاء، ان منصبي رئاسة كردستان وحكومتها ليسا “طابو” للديمقراطي.وقال طالباني في تصريح صحافي ، “مثلما يقول الديمقراطي بأن منصب رئيس الجمهورية ليس حكرا( طابو) على الاتحاد الوطني، نحن نقول أيضا بأن منصبي رئاسة الاقليم والحكومة ليس حكرا على الديمقراطي فقط “.وأضاف انه “من الطبيعي جدا أن يكون للديمقراطي والاتحاد مرشحين لمنصب رئاسةالجمهورية”. وتابع ان “ملتقى الاتحاد الوطني ليس بديلا عن المؤتمر العام”، مؤكدا ان “الاتحاد الوطني مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت”.

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