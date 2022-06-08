الطالباني والسامرائي يبحثان”الأزمة” السياسية

الطالباني والسامرائي يبحثان”الأزمة” السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف عزم، اليوم الأربعاء، قيام وفد من التحالف برئاسة مثنى السامرائي بزيارة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.وقال بيان للتحالف ، انه “جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية العامة في البلاد وتوحيد الجهود لتشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف، ان “السامرائي شدد على ضرورة تكثيف الجهود لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لتجاوز وضع الانسداد السياسي في العراق وحماية العملية الديمقراطية”.وكان طالباني التقى يوم امس بقيادات الاطار التنسيقي، لمناقشة جهود تشكيل الحكومة المقبلة.

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