الطالباني يدعو الحكومة الاتحادية إلى إرسال حصة الإقليم من الموازنة

الطالباني يدعو الحكومة الاتحادية إلى إرسال حصة الإقليم من الموازنة
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال قوباد طالباني ،الأحد،انه يتعين ان تتوقف تلك الأعذار التي تقدمها الحكومة الاتحادية من أجل تأجيل ارسال حصة الاقليم من الموازنة أو تأجيل تمويل رواتب من يتقاضونها في كوردستان والذي هو حق طبيعي لهم”.وأضاف في حديث صحفي من السليمانية، “كما أن حكومة الإقليم التزمت بقانون الموازنة العامة ينبغي للحكومة الاتحادية الالتزام بها ايضا وارسال حصة كوردستان”.هذا ومن المقرر أن يجري وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى العاصمة بغداد غدا الاثنين للتباحث بشأن مسألة الرواتب وحصة الإقليم من الموازنة المالية العامة، واستئناف صادرات نفط كوردستان ومحافظة كركوك عبر ميناء جيهان التركي.

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