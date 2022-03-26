الطالباني يلتقي بعض القوى السياسية لتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الطالباني يلتقي بعض القوى السياسية لتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكردستاني يرأسه بافل طالباني، امس الجمعة، إلى العاصمة بغداد وذلك قبيل جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية المقرر عقدها اليوم السبت.وقال مصدر مطلع ، إن “طالباني سيعقد عددا من اللقاءات والاجتماعات مع القوى السياسية العراقية في بغداد لمناقشة العملية السياسية، وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة”.واشار إلى أن “طالباني سيلتقي قادة الإطار التنسيقي للتباحث حول جلسة مجلس النواب ليوم غد المخصصة للتصويت على منصب رئيس الجمهورية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *