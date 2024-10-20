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الهلال الأحمر العراقي:إيصال (82)شاحنة محملة بالمساعدات للأشقاء اللبنانيين
المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
الطباطبائي:البلد”مستقر”بوجود السوداني وزعماء الإطار وزواج القاصرات والمتعة حق شيعي
هيئة الإعلام تعلن توقيف عمل قناة MBC لأنها جرحت “مشاعر ذيول إيران”
الخدمات النيابية:نقاشات لإنشاء طرق “استثمارية”
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الخدمات النيابية:نقاشات لإنشاء طرق “استثمارية”
العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد( 20)مليون م3 يومياً من الغاز من خلال ” الانابيب الإيرانية”
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
النفط النيابية تدعو حكومة الإقليم إلى الالتزام بالدستور والقوانين
نائب:كيف لحكومة فاسدة تكافح الفساد؟!
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- رياضية
مواجهة العراق والأردن في النصف الثاني من الشهر المقبل
مشاركة سيدات العراق لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية
فوز الأردن وخسارة العراق يعيد ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم
اليوم..المنتخب الوطني في رحلة البحث عن بطاقة العبور الى مونديال 2026
طاقم تحكيمي أوزبكستاني لقيادة مباراة منتخبي العراق وكوريا الجنوبية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد( 20)مليون م3 يومياً من الغاز من خلال ” الانابيب الإيرانية”
نائب:كيف لحكومة فاسدة تكافح الفساد؟!
مصدر حشدوي:حشدنا الشعبي سيضرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي دفاعا عن إيران
العراق استورد أكثر من (19) مليون طن من الشاي غير صالح للاستهلاك والمجلس الاقتصادي يوصي ببيعه خارج البلاد!
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- اذاعة INN