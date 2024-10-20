الطباطبائي:البلد”مستقر”بوجود السوداني وزعماء الإطار وزواج القاصرات والمتعة حق شيعي

الطباطبائي:البلد”مستقر”بوجود السوداني وزعماء الإطار وزواج القاصرات والمتعة حق شيعي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي، الاحد، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو “الشخص المناسب” في المرحلة الراهنة، وفيما رأى أن الانتخابات المبكرة كلام غير واقعي.وقال الطباطبائي في بيان ،” إن “السوداني هو الشخص المناسب في المرحلة الراهنة من حيث الاندفاع في البناء والإعمار وتقديم الخدمات، التي تمثل أولوية المرحلة، وإن تجربة السوداني الإدارية أسهمت في تقديم الخدمات، ونزوله الميداني نقطة تحسب له لتحريك المشاريع ومغادرة الحالة الرتيبة”.وذكر أن “الانتخابات المبكرة كلام غير واقعي ولا يوجد إرادة سياسية بذلك، مع التذكير بأن الانتخابات المبكرة تأتي لفك انسداد سياسي وهذا غير موجود، إضافة إلى العامل التقني المتعذر بوجود انتخابات إقليم كردستان، وهناك حديث عن أفكار عامة حول شكل التحالفات القادمة ومتى ما صار الحديث جدياً سنبحث شكل التحالفات بجدية”.وأشار إلى أن “تعديل قانون الأحوال الشخصية يثبت الحق بالتعددية ولا يلزم الآخر به ويبقى القانون المدني فاعلاً”، وفيما شدد على “عدم الانصياع لبعض الشبهات التي لم تستند لدليل”، دعا إلى “الإفادة من هذه التجربة في تقبل البعض ومغادرة لغة الاتهام والتخوين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *