الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد

الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الطباطبائي، مساء أمس الثلاثاء (13 شباط 2024)، انه “لم تعد هناك حاجة لوجود التحالف الدولي في العراق”.وقال الطباطبائي خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى الإيراني محسني إيجئي والوفد المرافق له، وبحضور بعض قادة الإطار التنسيقي، بحسب بيان لمكتبه ، إن “التحالف الدولي جاء بطلب من الحكومة، وبعد أن أُعلنَ العراق خاليا من داعش، لم تعد له حاجة لانتفاء فلسفة وجوده، حيث إن العراق لم يعد يتقبل الوصاية الدولية ولدينا الحشد الشعبي والحرس الثوري”، مجدداً دعمه “لخطوات الحكومة في الحوار لإنهاء مهام التحالف الدولي بفترة زمنية محددة”.وأشار الحكيم أيضا إلى التحديات التي واجهها العراق في العقدين الأخيرين، كما أوضح أن “العراق تجاوز التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية بحكمة أبنائه والدعم الإيراني”.

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