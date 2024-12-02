الطباطبائي:الفشل الإسرائيلي وراء أحداث سوريا

الطباطبائي:الفشل الإسرائيلي وراء أحداث سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي، الاثنين، أن فشل الكيان الصهيوني في لبنان وغزة دفعه لتحريك اذرعه في سوريا.وقال الطباطبائي في حديث صحفي: ” ان اسرائيل والغرب من ورائها والمتحالفين العرب معها لن يوقفوا عجلة تقدم محور المقاومة الإسلامية في نصرة مشروع الامام خميني وتحقيق دولة الإسلام الكبرى عاصمتها طهران الحبيبة. وما يحدث في سوريا من قيام مجاميع إرهابية داعشية جاء بدعم امريكي، وختم: “إن الكيان الصهيوني لم ينتصر في الحرب الأخيرة لأنه لم يحقق أهدافه المعلنة، لذلك فشلت تل أبيب في لبنان وغزة دفعهم لتحريك أذرعهم في سوريا”.

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