الطباطبائي:لن نسلم سوريا إلى الإرهابيين

الطباطبائي:لن نسلم سوريا إلى الإرهابيين
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بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- قال عمار الطباطبائي في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمحافظة ديالى ، إن هناك استنفاراً امنياً وسياسياً ودبلوماسياً لدفع الخطر عن العراق، مردفا بالقول إنه تم إرسال قوات حشدوية كافية الى سوريا لتحرير مدنها مع الجيش السوري من الارهابيين .وأضاف أن هناك إجراءات لترصين الجبهة الداخلية، وتم اتخاذ اعلى الاستعدادات الامنية والعسكرية لحماية العراق، مشيرا الى أن العراق يخوض حراكاً سياسياً ودبلوماسياً داخلياً وخارجياً لحماية أراضيه والحد من توسع المخاطر في المنطقة وتمدد الارهابيين في سوريا.كما شدد على أن العراق معني بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والتعاون مع الحكومة السورية للتعاون ودرء مخاطر الإرهاب، محذرا من أن الانهيار الامني في سوريا ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق.

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