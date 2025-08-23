الطباطبائي:والدي الروحي خامنئي أمر بتمرير قانون الحشد ويجب التنفيذ

الطباطبائي:والدي الروحي خامنئي أمر بتمرير قانون الحشد ويجب التنفيذ
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس تحالف  ما يسمى قوى الدولة الإيراني الأصل عمار الطباطبائي، اليوم ، التأكيد على موقفه الراسخ تجاه الحشد الشعبي باعتباره ضرورةً  لحماية الأمن القومي الإيراني والعراقي معا باعتبارهما بلد واحد، مبدياً رفضه القاطع للشائعات التي تحدثت عن مواقف مغايرة بشأن الحشد الشعبي و دوره المهم والحفاظ على حقوق منتسبيه.وقال المكتب الإعلامي للطباطبائي في بيان، إنه “انطلاقاً من رؤية إيران تجاه الحشد الشعبي، باعتباره ضرورةً أمنيةً واستراتيجيةً لحماية الأمن القومي الإيراني، وتثميناً للتضحيات الجسيمة التي قدّمها الأبطال من قادته ومنتسبيه في تحرير الأرض من براثن الإرهاب؛ نؤكد ثبات هذا الموقف الراسخ”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *