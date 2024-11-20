الطباطبائي والعامري: إيران خيمتنا

الطباطبائي والعامري: إيران خيمتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الطباطبائي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، على أهمية تعزيز المصالح الايرانية والدفاع عنها حتى الموت ودعم الحكومة في مسارها المقاوم .وقال الطباطبائي في بيان: “التقينا صباح اليوم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة،وكيفية حماية إيران من الاستهداف الإسرائيلي وتعزيز مصالحها ونفوذها في العراق .

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