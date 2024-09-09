الطباطبائي وسيلر يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي

الطباطبائي وسيلر يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف قوى الدولة ، عمار الطباطبائي، اليوم الاثنين (9 ايلول 2024)، مع سفير الاتحاد الأوربي في بغداد توماس سيلر الملفات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوربي.وذكر المكتب الاعلامي للطباطبائي في بيان،  إن عمار “ناقش مع سفير الاتحاد الأوربي في بغداد توماس سيلر الملفات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوربي، وأكد أهمية الاتحاد للعراق، فيما دعا لتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الجانبين”.واضاف أن “الطباطبائي أكد دعمه واسناده للجهود الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والمخدرات، فيما بين للوفد أن العراق يمتلك تجربة حقيقية في مكافحة الإرهاب وممكن الاستفادة منها للدول التي تعاني من الإرهاب سواء بالتهديد الأمني أو العسكري”.وتابع البيان أن “الحكيم شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين في مكافحة الفساد، فيما جدد الدعوة لمحاكمة القرن لجريمة سرقة القرن وإطلاع الرأي العام على حيثياتها والمتورطين بها، وكذلك أهمية مكافحة الفساد عبر تجفيف المنابع واستخدام التكنلوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية وتجاوز الحلقات الروتينية المعرقلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *