الطباطبائي ومواطنه السفير الإيراني يدعوان إلى إيقاف الحرب على حزب الله اللبناني

الطباطبائي ومواطنه السفير الإيراني يدعوان إلى إيقاف الحرب على حزب الله اللبناني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال تيار الحكمة بزعامة عمار الطباطبائي في بيان ،الاثنين، إن “الطباطبائي ومواطنه السفير الإيراني محمد آل صادق في بغداد التقينا صباح اليوم “، مشيرا إلى ان “الطرفين دعيا إلى التحرك لعقد اجتماعات لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكل المنظمات الدولية للضغط باتجاه إيقاف الحرب على حزب الله اللبناني وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ومخرجات الشرعية الدولية على الكيان الإسرائيلي الغاصب”.وأضاف: “تم مناقشة تطورات المشهد السياسي في المنطقة والتصعيد الخطير في غزة ولبنان”، منوها إلى ان “الطباطبائي اكد خلال اللقاء على أهمية تضافر جهود الجميع لإيقاف هذه الحرب التي يسعى الكيان الإسرائيلي لتوسيع دائرتها”.وأوضح البيان أن “الطرفين شددا أيضاً على ضرورة إغاثة النازحين وتكثيف الجهود في المجال الإنساني”.

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