الطباطبائي يؤكد على ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق

الطباطبائي يؤكد على ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد رئيس تحالف قوى الدولة ، عمار الطباطبائي، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، على ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق للحاجة الماسة إليها وتعزيز العلاقات معها ، جاء ذلك في بيان لمكتبه ،وشدد الطباطبائي على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا بما يخدم المصالح المشتركة “.ودعا الحكيم لـ”إنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة وعلى المجتمع الدولي الانتصار لما تبقى من قيم إنسانية وقوانين وأعراف دولية ينتهكها الكيان الاسرائيلي الغاصب بقتله الأطفال والنساء وكبار السن وهدم مساكنهم على رؤوسهم”.

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