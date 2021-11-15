الطريق الذي لا بدَّ منه

ياسين طه حافظ

هكذا عادة يتساءل الشعر، وهكذا أيضاً تساءل الفكر. وللنتيجة النهائية استسلم الإنسان العادي وتآلف أو ارتضى مرغماً ومقراً أن هذا هو الحل. لكن الأخطار الداخلية وما يكتنف الطريق وسالكه من متناقضات أو مفاجآت هذا الطريق لا تترك الاستقرار ولا تترك المخيلة بسلامهما وائتلافهما كل المعطيات المتخيلة عرضة لضربة برق أو اصطدام أو مواجهة تسقط السلة من يد المُزارِعة وتسقط السلاح من يد المقاتل ولا من أحدٍ يواجهه!، المخيلة صَكّها حجر أو صوت أو صورة طارئة أو ذكرى.