العاصي يدعو الكف عن إطلاق الوعود الوهمية

كركوك/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك, برهان مزهر العاصي، الاثنين، مرشحي القوائم والتحالفات الأنتخابية في كركوك بالكف عن اطلاق الوعود بشأن تأمين فرص العمل وصرف مستحقات .وقال العاصي، في بيان ، ان “العديد من المرشحين وقبل بدأ الحملة الانتخابية اصبحوا يطلقون الوعود والشعارات ويعملون على خداع الناس بامكانية تعيينهم وحل مشكلة البطالة وصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين وتشوية صور رموز المجتمع واستغلال معاناة النازحين”.واضاف: “نحن في مجلس محافظة كركوك نؤكد عدم وجود اي فرصة للتعين ضمن الموازنة للعام الحالي وان اي مطالبة او مقترح او دعوة للجهات التنفيذية والحكومة العراقية لا بد ان تتم عبر ادارة كركوك وممثلي مكونات المحافظة بمجلس كركوك”، مؤكدا ان “عودة النازحين هي من اختصاص السلطات الامنية وادارة كركوك وليس من قبل المرشحين”.وحذر رئيس المجموعة العربية في مجلس كركوك المواطنين كافة بعدم الوقوع تحت اكاذيب لا اساس لها بالواقع وعدم الانخداع بأوهام فاشلين يسعون للوصول لقبه البرلمان على حساب تضحيات مواطني كركوك خاصة العرب.