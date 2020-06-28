العامري:أنا رفضت ترشح الكاظمي لرئاسة الوزراء ولن أسمح ببراءة العيساوي والهاشمي!

العامري:أنا رفضت ترشح الكاظمي لرئاسة الوزراء ولن أسمح ببراءة العيساوي والهاشمي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، عن تفاصيل اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشروط التحالف، وفيما بين أن عود رافع العيساوي تفتح الابواب لعودة طارق الهاشمي الى العراق، كشف عن طلب قدمه الأميركان لرئيس الجمهورية برهم صالح بخصوص بقاء قواتهم.وقال العامري في حديث صحفي: ان “الاتفاق على اختيار الكاظمي جاء بعد وصول القوى الشيعية الى طريق مسدودة بسبب الخلافات بشأن المرشحين وقد ستدعيت الكاظمي وطلبت منه الالتزام بشرطين للحصول على تأييد الفتح”.واضاف ان “شروط الفتح للكاظمي كانت اخراج القوات الامريكية من العراق، واجراء انتخابات مبكّرة ابرز شروط دعم الفتح للكاظمي “.وتابع ان “الجانب الأمريكي طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح جدولة الانسحاب بعد الانتخابات الامريكية المقبلة “، موضحا ان “الخلافات داخل البيت الشيعي أسهمت بإسقاط محمد توفيق علاوي وان ترشيح عدنان الزرفي وضع القوى الشيعية امام خيارات حرجة”.واوضح العامري ان “اول من طرح اسم الكاظمي كان عمار الحكيم، لكنني قلت له بأنني سأرفضه حتى لو قبله الجميع”، مبينا أن “صالح تبنى إعادة رافع العيساوي وقد عرض علي الفكرة في فترة عادل عبد المهدي ورفضت ذلك بشدة وان عودة العيساوي تفتح الباب لعودة طارق الهاشمي وغيره، وهذا مرفوض جملة وتفصيل”.

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