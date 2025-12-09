العامري:أول جلسة للبرلمان الجديد بعد التاسع من الشهر المقبل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس البرلمان الأكبر سناً عامر فايز العامري، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، موعد عقد أول جلسة للبرلمان الجديد، فيما أشار الى أنها ستكون بعد التاسع من كانون الثاني.وقال العامري في حديث صحفي، أن “جلسة البرلمان لم تحدد الى الان والتي ستكون برئاستي”، مستدركاً بالقول “لكن نحن بإنتظار مصادقة النتائج من قبل المحكمة الاتحادية ليتم دعوة النواب الجدد لعقد اولى الجلسات من قبل رئيس الجمهورية الحالي بمدة اقصاها 15 يوما من تاريخ المصادقة”.وتابع العامري: “وعليه فأن الاتفاق على عقد اولى الجلسات سيكون بعد التاسع من كانون الثاني وسنعلن في حينها الموعد الرسمي للجلسة”.وأمس الإثنين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إرسال نتائج الانتخابات الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة غلاي في بيان ، إن “المفوضية أرسلت اليوم جميع النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.

