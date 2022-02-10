العامري:الاغتيالات في محافظة ميسان لاتخدم “مشروع المقاومة”

العامري:الاغتيالات في محافظة ميسان لاتخدم “مشروع المقاومة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، عن اسفه للاحداث الدموية التي تشهدها محافظة ميسان، محذرا من أن الاقتتال المحلي الذي انفق لأجله الاعداء المليارات ولم ينجحوا قد يقدم إليهم بهذه الطريقة مجانا وعلى طبق من ذهب.وقال العامري في بيان ، ان “ما تشهده محافظة ميسان العزيزة من حوادث دموية أمر يبعث على الاسى والقلق ، ويؤدي الى سلب الشعور بالأمن والاستقرار ، وسبق لنا ان حذرنا من حالات التصعيد الذي قد تتسع معه دائرة العنف المتبادل ليأخذ مديات خطيرة يصعب وضع حد لها لذلك نناشد اخواننا الاعزاء في التيار الصدري والعصائب وامتداداتهما العشائرية والسياسية ان يتحلوا باعلى درجات ضبط النفس ، ووعي المسؤولية الشرعي ، والبصيرة بعواقب الأمور كون الدم لا يجلب الا الدم”.وأضاف، أن “الاقتتال المحلي بين التيار الصدري والعصائب وغيرها من فصائل المقاومة لايخدم مشروع المقاومة .

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