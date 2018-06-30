العامري:التحالفات المعلنة هي”غير رسمية”

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، القضاة الذين انتدبهم مجلس القضاء الاعلى لإجراء عمليات العد والفرز اليدوي إلى “لملمة الوضع” والاسراع في النظر بالخروقات الانتخابية،وقال العامري في كلمة القاها خلال الاحتفالية المركزية بمناسبة ثورة العشرين ، إن “على القضاة المنتدبين الاسراع في لملمة الوضع واحقاق الحق وعدم اطالة الموضوع حتى لا نقع في الفراغ الدستوري”.وشدد على “ضرورة الاسراع في النظر بكافة الخروقات الانتخابية”، داعيا الكتل السياسية في ذات الوقت إلى أهمية “خوض حوارات جادة لتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة”.ولفت العامري إلى أنه “ما جرى من حوارات وتحالفات معلنة خلال الفترة الماضية كانت مجرد جس نبض”، مؤكدا “عدم وجود حوارات جادة”.