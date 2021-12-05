العامري:بعد الإتفاق مع الصدر حول تشكيل حكومة “توافقية” أصبحت نتائج الطعون لاتهمنا!

العامري:بعد الإتفاق مع الصدر حول تشكيل حكومة “توافقية” أصبحت نتائج الطعون لاتهمنا!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الضمير الإيراني زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، ان تحالفه سيخضع لقرار المحكمة الاتحادية  بصدد دعوى إلغاء الانتخابات التي رفعها العامري بوقت سابق،وقال العامري في حديث صحفي، ” بعد اتفاقنا مع الصدر حول تشكيل حكومة توافقية اصبحت الطعون لاتهمنا ما دام التحالف سيشارك في الحكومة المقبلة .واضاف، “نحن مشروع المقاومة نريد طرد الأمريكان  ونعز دور الحشد الشعبي وسنخضع لقرار المحكمة الاتحادية بعد الاتفاق مع الصدر في تشكيل حكومة توافقية ، وفي وقت سابق اليوم الاحد، حددت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، الـ13 من الشهر الجاري موعداً للنظر بدعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية التي تقدم بها زعيم  تحالف “الفتح”  هادي العامري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *