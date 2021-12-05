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الجبهة التركمانية تجدد رفضها لعودة البيشمركة إلى كركوك
العامري:بعد الإتفاق مع الصدر حول تشكيل حكومة “توافقية” أصبحت نتائج الطعون لاتهمنا!
المحكمة الاتحادية:يوم (13) من الشهر الجاري موعد النظر بدعوى إلغاء الانتخابات
حركة امتداد:لن نشارك في الحكومة المقبلة سواء”أغلبية أو توافقية”
صالح:تسديد الديون الداخلية والخارجية وفق ما يخصص في الموازنة السنوية
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وزير الزراعة يدعو الأجهزة الأمنية إلى منع دخول البطاطا المهربة إلى بغداد
صالح:تسديد الديون الداخلية والخارجية وفق ما يخصص في الموازنة السنوية
بالوثيقة.. تعيين مديراً جديداً لمصرف الرافدين
وزارة النفط:4.281 مليون برميل يومياً انتاجنا النفطي في الشهر المقبل وفق أوبك
سياسي إيزيدي:العائلة البارزانية تهرب النفط العراقي بعلم الكاظمي والأحزاب الشيعية
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
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- اذاعة INN