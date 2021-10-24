العامري:بلاسخارت “الشيطان الكبير” في العراق

العامري:بلاسخارت “الشيطان الكبير” في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا تحالف الفتح، الاحد، مفوضية الانتخابات إلى إتباع آليات جدية ومنطقية في إنهاء الأزمة وإبعاد الشبهات بشان إصرارها على عدم تزوير النتائج.وقال هادي العامري، في تصريح صحفي، انه” يجب إتباع إلية العد والفرز اليدوي في إعادة عد الأصوات في جميع المحطات وليس المحطات المشكوك في أمرها لأنها حل مؤقت لن يرفع التهمة عن المفوضية”.ولفت إلى أن” تأييد مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لنزاهة الانتخابات حصل لأنهم لا يعلمون مدى الدفاع الذي حصل عليه الطرف الأخر من قبل الشيطان الكبير في العراق المتمثل بالمبعوثة الاممية بلاسخارت”.وأشار إلى إن” الشيطان الأكبر الذي تلاعب بالانتخابات ودفع إلى التحشيد لصالح الطرف الأخر بغية إبعاد بعض الإطراف الداعمة للحشد الشعبي هي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بلاسخارت”.

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